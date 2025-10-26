O Palmeiras anunciou neste domingo (26) um novo acordo de patrocínio com a Cimed, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. O contrato, válido até dezembro de 2027, prevê exposição da marca em todas as camisas de jogo, treino e viagem das equipes masculinas e femininas, além das categorias de base.

A estreia da marca acontece já neste domingo, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A Cimed ocupará a região da omoplata do uniforme e também estará presente na mala médica usada durante as partidas.

Entre valores fixos e variáveis, o acordo deve render ao Verdão cerca de R$ 57 milhões até o fim de 2027. A maior parte é garantida, mas uma parcela variável está atrelada ao desempenho comercial dos produtos licenciados que serão lançados pela farmacêutica.

Esses itens terão versões especiais das linhas Lavitan, Carmed e João e Maria, todas da Cimed, e contarão com design exclusivo inspirado no Palmeiras.

O contrato inclui ainda o fornecimento de vitaminas para o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube e ações digitais nos canais oficiais do Palmeiras.

— O Palmeiras é mais do que um clube vitorioso; é uma marca de alcance internacional que oferece aos seus parceiros comerciais uma enorme visibilidade, além de credibilidade. Por isso, buscamos sempre as melhores oportunidades de negócio — disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista ao canal oficial do clube.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Anúncio foi feito na manhã deste domingo (26) (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Parceria antiga

Esta será a segunda passagem da Cimed como patrocinadora do Palmeiras. A empresa já havia estampado sua marca no uniforme entre setembro de 2022 e fevereiro de 2024, quando apoiou o time feminino e as categorias de base do futsal.

— Estamos muito felizes com o retorno da Cimed, uma das principais empresas do país no segmento farmacêutico — completou a dirigente.

— Essa parceria reflete um forte alinhamento de valores entre duas marcas que compartilham a mesma visão de performance, superação e trabalho em equipe. O Palmeiras é um exemplo de gestão vencedora e inspira milhões de brasileiros - assim como buscamos fazer na Cimed, levando saúde e bem-estar a todos os cantos do país — afirma João Adibe Marques, CEO da Cimed.

