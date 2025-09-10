O Palmeiras segue sua preparação para encarar o Internacional em partida marcada para sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, a comissão técnica contou com duas novidades: os meio-campista Andreas Pereira, que estava com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, e Mauricio.

O novo camisa 8 de Abel Ferreira, que será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (11), fez movimentações regenerativas no centro de excelência, enquanto Mauricio, que segue cronograma individualizado devido às dores lombares após pancada no Derby, trabalhou em tempo integral com o elenco no campo.

A primeira atividade foi técnica, com dois times de dez jogadores e objetivos específicos de marcação e aproximação. Na sequência, houve um trabalho de enfrentamentos na entrada da área e finalizações.

De volta após período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, o lateral-esquerdo Arthur, o meio-campista Erick Belé e o atacante Luighi treinaram normalmente.

Outros convocados do Palmeiras retornam nesta tarde

Os outros jogadores convocados nesta Data-Fifa, os uruguaios Piquerez e Emi Martínez, o argentino Flaco López, além dos paraguaios Gustavo Gómez e Sosa, virão ao centro de treinamento alviverde ao longo do dia para serem avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance.

Dos seis relacionados para as últimas duas rodadas das Eliminatórias, só o zagueiro Gustavo Gómez atuou os 90 minutos nas duas partidas de sua seleção, e não deve ser ausência contra o Inter.