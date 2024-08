Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 20/08/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras parece ter retornado ao modo "contra tudo e contra todos", popularizado por Abel Ferreira na campanha do título da Libertadores em 2021. Isso acontece às vésperas da decisão desta quarta-feira (21), diante do Botafogo.

A última "briga comprada" pelo Verdão aconteceu depois do clássico contra o São Paulo. Após a vitória por 2 a 1 e muitas confusões, o Palmeiras informou que não concederia entrevistas pós-jogo. A justificativa foi uma busca por amenizar o clima de hostilidade, que teria sido potencializado pela "arbitragem desastrosa" de Raphael Claus, de acordo com o clube.

Pela classificação na Libertadores, Abel Ferreira busca virada do Palmeiras sobre o Botafogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nos túneis do Allianz Parque, em que as delegações dos rivais seguiram em embates, o diretor Anderson Barros disparou a seguinte frase para a equipe de arbitragem, segundo relatado por Claus na súmula: "Qual o seu problema com a nossa comissão técnica? Você tem problema, é melhor não apitar mais. Você é tendencioso".

De acordo com o dirigente, porém, não foi exatamente isso o que foi dito.

— Não vamos entrar com ofício para a comissão de arbitragem. Vamos entrar com representações nos tribunais competentes. Quando se tem uma súmula que não é verdadeira, tem muitos erros, vamos contestá-la. Senão a súmula é sempre soberana, você paga por algo que não cometeu. Falei com o Claus e repito religiosamente o que falei. Por isso vou dizer que o Claus está sendo mentiroso — disse Barros, em entrevista ao "ge", na segunda-feira (19).

— (Eu, Anderson Barros) Disse: "você está sendo tendencioso", naquele momento. E vou provar isso, com tudo que aconteceu durante o jogo — concluiu.

Anderson Barros e Abel; Palmeiras decide vaga na Libertadores contra o Botafogo nesta semana (Foto: Cesar Greco)

Abel ressalta lema após jogos entre Palmeiras e Flamengo

Recentemente, o técnico voltou a usar o "contra tudo e contra todos", frase que cunhou originalmente em 2021. Depois do empate entre Palmeiras e Flamengo, pela 22ª rodada do Brasileirão, Abel criticou severamente a arbitragem do confronto e também a do jogo de volta entre as equipes na Copa do Brasil, que terminou com classificação do Rubro-Negro.

— Vamos lutar contra tudo e contra todos. O Palmeiras só quer a verdade esportiva, rigor, competência. Futebol profissional com árbitros amadores não faz sentido. É preciso dar condições aos árbitros e pagar o que tem que pagar. É arcaico como se usa as televisões. Não pode ser assim. Tem que ter um protocolo, regras, e não é assim que funciona — afirmou, em parte da entrevista coletiva, na ocasião.

Nem sempre deu certo

Em 2023, após uma série de farpas e acusações entre o auxiliar João Martins e a CBF — que contou com tréplica do Palmeiras — o clube vetou entrevistas por um período determinado.

Em clima quente com a então chefia da comissão de arbitragem, a decisão do Verdão visava "blindar o elenco" sobre o momento decisivo da época, que envolvia quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo e uma partida diante do Flamengo no Brasileirão.

Jogadores e comissão não falaram nas três partidas em questão. Contudo, a blindagem parece não ter surtido efeito. No período, a equipe empatou com o Flamengo e teve duas derrotas para o Tricolor, que resultaram em eliminação na Copa do Brasil.

Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil 2023 (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages)

Quando será a partida entre o Verdão e o Glorioso?

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na quarta-feira (21), às 21h30. Na partida de ida, o Glorioso venceu por 2 a 1.