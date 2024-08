Palmeiras se posicionou sobre a arbitragem de Raphael Claus (Foto: Reprodução)







Publicada em 18/08/2024 - 05:00 • Atualizada em 18/08/2024 - 23:40

O árbitro Raphael Claus apita pela sétima vez um clássico entre Palmeiras e São Paulo. O duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque teve muitas críticas de torcedores e especialistas à arbitragem. O perfil oficial do Palmeiras nas redes sociais não ficou fora do movimento e também veio a público criticar o árbitro paulista Raphael Claus.

O final do clássico entre Palmeiras e São Paulo, com vitória do Verdão por 2 a 1, terminou com confusão generalizada entre os jogadores das duas equipes, que trocaram empurrões e socos na beira do gramado e no túnel do vestiário.

- Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte - nota do Palmeiras nas redes oficiais do clube.