Claus explica motivo da expulsão de João Martins, auxiliar de Abel, em Palmeiras x São Paulo

19/08/2024

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, acabou expulso durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado no último domingo (18), no Allianz Parque. Na ocasião, o palmeirense recebeu o vermelho direto, ainda no primeiro tempo, após reclamar de forma contundente com o árbitro da partida, Raphael Claus.

Na súmula da partida, o árbitro registrou que o português teria proferido frases como “Seu critério é uma vergonha, a arbitragem aqui é uma vergonha”.

- Aos 46 minutos do 1º tempo, expulsei da área técnica, com cartão vermelho direto, o sr. João Miguel Barreto Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, por, após a marcação de uma falta contra sua equipe, vir em minha direção gesticulando de forma acintosa e proferindo as seguintes palavras: 'Tem que apitar para os dois lados, seu critério é uma vergonha, a arbitragem aqui é uma vergonha'. Após expulso, investiu contra mim, sendo contido pelos jogadores e demais membros da comissão técnica - escreveu Claus, no documento.

Ainda segundo Claus, após o primeiro tempo do Choque-Rei, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao seu vestiário, ainda no túnel que dá acesso, Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, também teria o confrontado.

- Fui abordado pelo sr. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, bradando com as seguintes palavras: 'Claus, qual o seu problema com nossa comissão técnica? Se você tem problema, é melhor não apitar mais. Você é tendencioso'. Informo ainda que o sr. João Miguel, novamente de forma acintosa, proferiu as seguintes palavras: 'Você é mentiroso', repetindo essa mesma frase por diversas vezes - escreveu Claus na súmula.



Com a vitória no clássico paulista, o Verdão subiu uma posição e está em terceiro na tabela do Brasileirão, com 41 pontos. O Tricolor caiu para a sexta posição, com 38 pontos.