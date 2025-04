Palmeiras engata sequência positiva e pode ter duas novidades contra o Corinthians

Tudo pronto para o quarto Derby do ano! Na noite deste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, em busca de um único objetivo: vencer o maior rival. Do lado palmeirense, o desejo de uma revanche após a final do Paulistão, e do lado alvinegro, o de manter a invencibilidade no clássico em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho, do Palmeiras, publica vídeo nas redes sociais e avisa: ‘Chegou a hora’

O time comandado por Abel Ferreira está recuperado após ser vice do Estadual, já tem uma sequência de cinco jogos de invencibilidade e, ainda, contará com duas novidades muito importantes entre os relacionados para o clássico paulista: o atacante Paulinho e o lateral-direito Marcos Rocha, recuperados de lesão.

O camisa 10 do Verdão está fora de campo desde dezembro, quando passou por uma cirurgia na canela direita, e vive a expectativa de fazer sua estreia pelo Palmeiras. Já Marcos Rocha ficou menos tempo afastado, já que teve uma leve lesão na coxa podendo, inclusive, já retornar como titular da posição.

continua após a publicidade

Com as boas notícias, o Verdão tenta mais uma: quebrar o jejum contra o Corinthians nesta temporada. Até aqui, foram três clássicos disputados, todos pelo Campeonato Paulista, sendo um empate por 1 a 1 na primeira fase, uma derrota por 1 a 0, pelo jogo de ida da final, e um empate sem gols na decisão que deu a taça ao time de Itaquera.

O provável Palmeiras que vai a campo enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Bruno Fuchs (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres (Paulinho).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Sequência positiva na temporada

Após viver uma final de Paulistão conturbada, o Palmeiras, enfim, vive dias tranquilos nas duas competições que disputa. Na Libertadores, duas vitórias pelo Grupo G, e pelo Brasileirão, um empate com o Botafogo e uma vitória contra o Sport. Somados ao empate sem gols contra o Corinthians na decisão estadual, são cinco jogos sem saber o que é perder na temporada.