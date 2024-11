Palmeiras goleia e sai na frente por vaga na final da Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras goleou o Ceará por 5 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com gols de Patrick, Coutinho, Agner, Luighi e Figueiredo, a Academia deu um grande passo rumo à decisão da competição nacional de categoria de base.

O resultado foi conquistado com muita tranquilidade. O time liderado por Lucas Andrade voltou aos vestiários após o fim do primeiro tempo com o placar de 3 a 0 a favor, e a partir daí, administrou a larga vantagem em casa. Mesmo com o gol sofrido, anotado por João Victor, o Alviverde não se abalou e construiu um placar muito confortável para a partida de volta, marcada para o dia 26 de novembro, no Estádio Presidente Vargas.

Rafael Coutinho, autor de um dos gols do Palmeiras na goleada contra o Ceará (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Apesar da grande atuação coletiva, o destaque individual da partida foi Luighi, autor do quarto gol palestrino no jogo. Este foi o quinto tento do atleta na competição: ele é o artilheiro do time na competição.

Se passar pelo Ceará, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Bahia e São Paulo. O rival alviverde venceu o jogo de ida por 2 a 0 e também carrega vantagem para a partida de volta, fora de casa. O Verdão busca o terceiro título da Copa do Brasil sub-20.

