- Aí vem um português aqui, que tem um nível superior, e manda no árbitro, agride jogador do São Paulo, ofende o árbitro, c*** na cabeça da Federação, da CBF, e todo mundo baba ovo para ele. Ele é competente, mas aqui tem uma cultura, tem futebol… Sabe o que está acontecendo? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Se ele pode fazer isso, o senhor Deus Abel, os outros passam a fazer também - disse Gobbi.