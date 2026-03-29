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Convocados do Palmeiras têm gol, lesão e duas estreias no início da Data Fifa

Alviverde teve oito nomes selecionados para os confrontos internacionais

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
05:03
Piquerez deixa gramado de maca em amistoso contra a Inglaterra. (Foto: Piquerez em partida do Uruguai diante da Inglaterra. (Foto: GLYN KIRK / AFP)
imagem cameraPiquerez, lateral do Palmeiras (Foto: GLYN KIRK / AFP)
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Os oito atletas do Palmeiras convocados por suas seleções nesta Data Fifa viveram cenários distintos. Mauricio, recém-naturalizado, estreou pelo Paraguai, assim como Giay, pela Argentina. Já Piquerez, titular do Uruguai, deixou o gramado lesionado ainda no início do amistoso contra a Inglaterra.

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+ Palmeiras define logística e lida com retorno no limite de convocados para o Brasileirão

Emiliano Martínez foi o único que não atuou e permaneceu no banco durante os 90 minutos no empate por 1 a 1 entre Uruguai e Inglaterra.

Jhon Arias marcou aos dois minutos na partida entre Colômbia e Croácia. Os europeus, no entanto, balançaram as redes duas vezes ainda na primeira etapa e foram para o intervalo em vantagem. O capitão Gustavo Gómez começou como titular pelo Paraguai, enquanto o atacante Ramón Sosa foi acionado pelo técnico Gustavo Alfaro no decorrer do confronto.

Flaco López, artilheiro do Verdão na temporada, e Giay entraram no segundo tempo da vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Zâmbia

Os convocados seguirão a logística de suas respectivas seleções para retornar ao Brasil após os compromissos nesta Data Fifa. Segundo apuração da reportagem do Lance!, a expectativa do clube é que todos estejam em São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º).

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Gustavo Gómez - Paraguai
Gustavo Gómez foi um dos três convocados do Palmeiras para a Data Fifa (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)

Lesão de Piquerez

 Piquerez deixou o gramado de maca após sofrer uma dividida com Madueke, da Inglaterra, aos 12 minutos da partida amistosa disputada na última sexta-feira (27), que terminou empatada por 1 a 1, em Londres.

- O lateral-esquerdo Piquerez sofreu entorse no tornozelo direito no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado nesta sexta-feira (27) no Estádio de Wembley, e será reavaliado nos próximos dias, após retornar ao Brasil - afirmou o clube em nota oficial.

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa

  1. Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito)
  2. Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
  3. Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
  4. Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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