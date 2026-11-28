Palmeiras disputará Copa Intercontinental e pode enfrentar PSG na final
Campeão da Libertadores, time paulista estreia contra o Toluca em dezembro
O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e conquistou o título da Libertadores de 2026. Com a conquista, o time paulista garantiu vaga na Copa Intercontinental, que será disputada em dezembro, no Catar. O primeiro adversário será o Toluca, do México. O PSG, atual campeão da Champions, já está garantido na decisão.
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Calendário da Copa Intercontinental
A partida contra o Toluca será disputada no dia 9 de dezembro, pelo Dérbi das Américas, no Estádio Jassim Bin Hamad. Um detalhe é que o confronto acontecerá apenas três dias depois da final da Copa do Brasil, na qual o Alviverde enfrentará o Grêmio.
Caso conquiste o troféu do Dérbi das Américas, o Palmeiras enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 12 de dezembro, pela Copa Challenger. A equipe sul-africana enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes de 2025.
A final da Copa Intercontinental está marcada para o dia 16 de dezembro, às 13h (de Brasília), contra o PSG, atual campeão da Champions League.
Palmeiras também garante vaga no Mundial de Clubes de 2029
Além da Copa Intercontinental, o Palmeiras também assegurou classificação para o Mundial de Clubes de 2029. O time paulista se junta ao Flamengo, outro representante brasileiro já garantido na competição após conquistar a Libertadores de 2025.
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