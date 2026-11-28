Protagonista do título do Palmeiras na Libertadores, Jhon Arias revelou que os atletas ensaiaram o lance do gol que rendeu o tetracampeonato para a equipe. O colombiano ressaltou que sabia que poderia ter algum companheiro na área pronto para finalizar.

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– Sim! Sosa tem essa capacidade e facilidade de chegar nesse espaço, todos sabem que ele é um grande jogador. Falamos no intervalo que era um espaço que poderíamos explorar, quando o ala saia no lateral. Consegui chegar nesse espaço e encontrar ele na área. Tinha a intuição de que Flaco e Sosa poderiam estar ali, dei essa casquinha para trás. Merecemos ser campeões da Libertadores – disse em entrevista à ESPN ao ser questionado sobre um ensaio entre os dois e Artur no intervalo.

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– Acredito que além de ser um grupo de grandes profissionais, grandes homens, nos dedicamos muito para fazer as coisas acontecerem, até hoje temos feito um grande ano. Estamos no nível do que merece o Palmeiras. Coroamos com uma grande Libertadores, tínhamos o objetivo de sairmos campeões. O caminho não foi fácil. Agora é comemorar, curtir esse momento, mas ainda temos mais uma final – disse o jogador.

Jhon Arias ainda destacou a entrega física dos companheiros para que ao Palmeiras pudesse conquistar o título da Libertadores.

– Os planos de Deus são inexplicáveis ás vezes. É um cara de grande potencial, de Copa do Mundo, que faz a diferença para nós. Ele, Murilo, Pirquerez, chegaram ao limite da parte física. E ele foi coroado com o gol do título, fizemos uma grande partida – ressaltou.

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Palmeiras é tetracampeão da Libertadores!

A América é verde! O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e é tetracampeão da Libertadores. Sosa, surpresa entre os titulares, marcou o único gol do jogo no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Um primeiro tempo morno no Estádio Centenário. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A primeira finalização perigosa, porém, foi do Estudiantes. Após cobrança de escanteio, a equipe argentina levou perigo, mas a bola passou por cima do gol.

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Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu avançar suas linhas e pressionar os argentinos, que responderam com maior intensidade física, provocações e faltas. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista avançou pela esquerda, fez boa jogada individual e finalizou. A bola desviou em Rojo antes de acertar a trave.

O Palmeiras voltou sem Piquerez e com Arthur para a etapa complementar. Disposto a não levar a final para a prorrogação, foi para cima do Estudiantes e, aos 6 minutos, conseguiu abrir o marcador, com Sosa, a surpresa no ataque alviverde para a decisão. Na jogada, Marlon Freitas tocou para Arthur na esquerda, que dominou e cruzou. O paraguaio, livre de marcação, apareceu no meio da área para abrir o marcador

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Sosa comemora gol (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Após o gol, o Verdão deu uma leve recuada e viu o Estudiantes ir para cima. Cetré tentou de bicicleta aos 10. Depois, tentou novamente aos 28 e viu Carlos Miguel fazer grande defesa.Aos 31, Abel Ferreira saca Flaco e Sosa e coloca Vitor Roque e Mauricio, descansados para não deixar o Palmeiras perder o ritmo.

Mas o Estudiantes não desistia e forçava as bolas no ataque. Aos 38 e 39, duas tentativas perigosas. Uma delas acertou a rede pelo lado de fora e, a outra, Carlos Miguel salvou. E não dava mais tempo. Verdão conquista a Glória Eterna!