O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo nos pênaltis na final do Brasileirão sub-20. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, a decisão foi para as penalidades, nas quais aconteceu uma cena inacreditável para o futebol atual: uma cobrança com paradinha, que acabou sendo invalidada e contribuiu para o vice do Verdão, que perdeu por 3 a 2 para o Rubro-Negro.