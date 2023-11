- Muito obrigado Palmeiras! Um grande desafio e privilégio poder fazer parte desta família nos últimos cinco anos (2019-2023). Especialmente a este grupo de atletas e comissão da temporada de 2023 deixo meu abraço e a certeza de que só quem está do lado de dentro sabe o grande desafio que é o dia a dia do alto rendimento. Todo meu respeito por vocês e o desejo de muito sucesso nos próximos passos de cada uma/um de vocês assim como desejo muito sucesso na continuidade do projeto futebol feminino do Palmeiras.