• Planejamento e atual contrato. O plano da diretoria do Palmeiras é dar um elenco mais forte a Abel Ferreira, realizando contratações em maior número. Além da chegada do volante Aníbal Moreno, pedido do técnico, o Alviverde pretende contratar mais três ou quatro jogadores e manter os titulares. O treinador ficaria satisfeito com esse planejamento. Ele ainda tem contrato válido por mais um ano, multa rescisória e salário alto.



• Relação com atletas e amor ao clube. Abel tem enorme identificação com o Verdão e a torcida, que o idolatra como ninguém. Além disso, o treinador faz questão de ressaltar que existe a "Família Palmeiras", pois tem relação próxima com os trabalhadores e os jogadores. Se o Alviverde mantiver os pilares do time, é possível que o técnico se convença a ficar.