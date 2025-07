‘Tigre tem dificuldade em rugir’, diz jornal espanhol sobre jogador do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite de sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida sem grandes emoções, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, ganhou espaço na mídia internacional especializada. Contudo, o destaque foi feito a um jogador em específico, Vitor Roque, atacante do Verdão.

Para repercutir o triunfo palmeirense, o jornal espanhol "As" publicou uma matéria com o título "O Tigre tem dificuldade em rugir", em alusão ao apelido do jogador — "Tigrinho" — e à escassez de oportunidades ofensivas que ele teve ao longo do jogo. A publicação destacou o desempenho discreto do jovem atleta, que, mesmo sendo uma das promessas do futebol brasileiro, ainda não conseguiu se firmar plenamente em campo na sua volta à terra natal.

Vitor Roque tem passagens por dois clubes da Espanha: o Barcelona e o Betis, respectivamente, onde teve participações limitadas e sem grande destaque, principalmente na primeira experiência. O atacante, dessa maneira, retornou ao Brasil em 2024 cercado de expectativas. A análise do "As" sugere, contudo, que esse protagonismo ainda está por se concretizar.

🟢 Palmeiras 1x0 Grêmio 🔵

O Palmeiras precisou de apenas dois minutos para abrir o placar e encaminhar mais uma vitória no Brasileirão. Em uma jogada bem construída desde o início, com troca de passes que envolveu ambos os laterais, Agustín Giay cruzou para a área, Joaquín Piquerez escorou para trás e Maurício serviu Facundo Torres, que finalizou com precisão no ângulo direito de Tiago Volpi.

Com o triunfo por 1 a 0, o terceiro consecutivo na competição, o time alviverde se mantém na terceira colocação, agora com 32 pontos — apenas dois a menos que o líder Cruzeiro, que soma 34. O foco da equipe agora volta para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (30), o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio nacional.

