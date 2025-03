Palmeiras define condições para negociar Naves

O Palmeiras deve oficializar a saída de Kaiky Naves nos próximos dias. Apesar de receber sondagens de vários clubes, o zagueiro tem um acordo encaminhado com o Red Bull Bragantino, que trabalha nos bastidores para finalizar a negociação.

O Verdão tem preferência por uma venda em definitivo, mas não descarta um empréstimo com opção de compra fixada no acordo. A boa relação entre os clubes, por sua vez, deve facilitar as tratativas.

A falta de oportunidades é o principal motivo para a saída de Naves. Com a venda de Vitor Reis para o Manchester City, o zagueiro perdeu espaço e viu Benedetti, recém-promovido ao profissional, se tornar a primeira opção no banco de reservas.

Nos último dias, o Palmeiras acertou as chegadas de Bruno Fuchs e Micael, titular no lugar de Gustavo Gómez na classificação diante do São Bernardo, no Paulistão. Com isso, o defensor se transformou na quinta opção no setor.

Responsável por promover Kaiky Naves ao profissional, Abel Ferreira não se opõe à saída do zagueiro. O treinador, inclusive, já afirmou em entrevista que busca ajudar o jogador – seja no Palmeiras ou em uma possível transferência.

– O Naves, por exemplo, já havia me dito que gostaria de sair para ter mais espaço e jogar mais. Nossa função também é essa, temos que ajudá-los. Se em dois anos não conseguem se firmar, cabe a nós ajudá-los da melhor maneira – afirmou o treinador.

Naves durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Red Bull Bragantino confirma o interesse em Naves

O diretor esportivo do Red Bull Bragantino, Diego Cerri, confirmou o interesse na contratação de Kaiky Naves após a eliminação para o Santos, nas quartas de final do Paulistão.

Se acertar com o Massa Bruta, o zagueiro chegaria com status de titular e disputaria posição com Douglas Mendes, Eduardo, Gustavo Henrique, Pedro Henrique e Guzmán Rodríguez. Na atual temporada, ele acumula oito partidas, sendo seis delas como titular, e 537 minutos em campo.