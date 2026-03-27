Palmeiras convive com ausências e aposta em período livre para recuperar destaque
Alviverde perde oito atletas convocados e faz força-tarefa para ter Vitor Roque 100% para a sequência antes da Copa do Mundo
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O Palmeiras convive com oito desfalques durante o período de treinos na Data Fifa, todos convocados por suas respectivas seleções. Entre eles, seis são considerados titulares pelo técnico Abel Ferreira: Gustavo Gómez e Mauricio (Paraguai), Flaco López e Giay (Argentina), Arias (Colômbia) e Piquerez (Uruguai).
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A lista de ausências também inclui o atacante Vitor Roque, que realiza trabalho específico com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) na área interna da Academia de Futebol. O jogador convive com problemas físicos desde a reta final do Campeonato Paulista e atuou, no sacrifício, na segunda partida contra o Novorizontino, fora de casa.
O Palmeiras utilizará o período sem compromissos para recuperar fisicamente Vitor Roque e tê-lo sem restrições para a sequência de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. No período, o clube terá confrontos pelo Brasileirão, pela fase de grupos da Libertadores e pela Copa do Brasil.
O intervalo de 11 dias sem jogos possibilitou folga ao elenco, que retornou às atividades na quarta-feira (25). Abel Ferreira, no entanto, entrou no rodízio promovido entre os membros da comissão e ganhou um período estendido de descanso para viajar a Portugal. A tendência é de que o treinador volte ao Brasil no final de semana.
O Palmeiras volta a campo apenas no dia 2 de abril, quando recebe o Grêmio, na Arena Barueri, a partir das 21h30 (de Brasília). Com 19 pontos, a equipe de Abel Ferreira aparece na liderança do Brasileirão, com três pontos de vantagem em relação a São Paulo e Fluminense.
Convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito)
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
- Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)
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