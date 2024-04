MC Bin Laden reage ao Santos na final do Paulistão e pergunta: ‘Abel saiu do Palmeiras?’

MC Bin Laden reagiu a notícia que o Santos está na final do Paulistão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 08:00 • Santos (SP)

Eliminado da última quinta-feira (4) no Big Brother Brasil, MC Bin Laden viralizou com a reação ao saber da notícia que o Santos está na final do Paulistão. Torcedor do Peixe, o funkeiro se mostrou incrédulo e questionou se o técnico Abel Ferreira havia saído do Palmeiras.

Logo após ser eliminado, Bin participou do programa "Bate-Papo BBB", onde recebeu um vídeo do meia Diego Pituca, do Santos, informando que o clube está na decisão do estadual, contra o Palmeiras. O músico brincou e pediu para o Alviverde deixar o Peixe ganhar.

- Caraca, o Pituquinha, mano. Não acredito. Mano, não acredito nisso. Que isso, cara. Pô, Palmeiras, deixa o Santos ganhar. O Abel Ferreira saiu do Palmeiras? Se o Abel saiu, acabou o pacto dos caras - disse Bin, que deixou o reality show em paredão contra o baiano Davi.