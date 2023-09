O Palmeiras conheceu, na tarde desta terça-feira (19), as datas e os horários dos seus jogos na fase de grupos da Libertadores Feminina 2023. As Palestrinas, que foram cabeças de chave, caíram no Grupo A e vão encarar as equipes do Barcelona-EQU, Caracas-VEN e Atlético Nacional-COL – os duelos acontecem entre os dias 5 e 20 de outubro, em Bogotá e Cali, na Colômbia.