Na manhã desta terça-feira (19), na Academia de Futebol, o Palmeiras deu continuidade na preparação de olho no duelo com o Grêmio, nesta quinta (20), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Verdão pode ter novidade entre os relacionados para a partida