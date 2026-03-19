Palmeiras conhece adversários na fase de grupos da Libertadores 2026
Alviverde terá Cerro Porteño (Paraguai), Junior de Barranquilla (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru) como rivais
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O Palmeiras conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 na noite desta quinta-feira (19), após sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
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Cabeça de chave do grupo F, o Alviverde enfrentará Cerro Porteño (Paraguai), Junior de Barranquilla (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru) em duelos de ida e volta.
Na última temporada, o Palmeiras finalizou a fase de grupos com campanha perfeita em seis partidas e chegou à decisão continental, quando foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. A final de 2026, por sua vez, será disputada em Montevidéu, no Uruguai.
O Palmeiras possui três títulos de Libertadores em sua história (1999, 2020 e 2021), dois deles sob comando de Abel Ferreira, treinador com mais conquistas na história do clube, com 11 taças vencidas.
Potes da Libertadores
Os potes da fase de grupos foram definidos a partir de ranking da Conmebol, atualizado no início de 2026. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, com apenas uma restrição, já que clubes do mesmo país só poderão cair na mesma chave caso um deles venha da fase prévia.
Grupos da Copa Libertadores de 2026
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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