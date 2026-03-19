O Palmeiras conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 na noite desta quinta-feira (19), após sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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Cabeça de chave do grupo F, o Alviverde enfrentará Cerro Porteño (Paraguai), Junior de Barranquilla (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru) em duelos de ida e volta.

Na última temporada, o Palmeiras finalizou a fase de grupos com campanha perfeita em seis partidas e chegou à decisão continental, quando foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. A final de 2026, por sua vez, será disputada em Montevidéu, no Uruguai.

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O Palmeiras possui três títulos de Libertadores em sua história (1999, 2020 e 2021), dois deles sob comando de Abel Ferreira, treinador com mais conquistas na história do clube, com 11 taças vencidas.

Potes da Libertadores

Os potes da fase de grupos foram definidos a partir de ranking da Conmebol, atualizado no início de 2026. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, com apenas uma restrição, já que clubes do mesmo país só poderão cair na mesma chave caso um deles venha da fase prévia.

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Grupos da Copa Libertadores de 2026

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo na final da Libertadores de 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

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