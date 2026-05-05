Palmeiras tem duelo decisivo por classificação na Libertadores; veja cenários

O Palmeiras visita o Sporting Cristal nesta terça-feira em partida vital na corrida por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com cinco pontos após três rodadas, a equipe de Abel Ferreira ocupa a segunda colocação, justamente atrás dos peruanos, próximos adversários.

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Até o momento, o Alviverde soma uma vitória, contra o adversário desta terça-feira, por 2 a 1, no Allianz Parque, além de dois empates, ambos como visitante. No "segundo turno" da fase de grupos, no entanto, o Palmeiras fará dois jogos como mandante.

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Cenário do Palmeiras na Libertadores

Uma vitória, mesmo que simples, garante ao Palmeiras a liderança de sua chave ao término da quarta rodada, uma vez que enfrenta o líder Sporting Cristal, em Lima.

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Em caso de empate ou derrota, o Verdão terá de aguardar o resultado da partida entre Junior Barranquilla e Cerro Porteño para definir em que posição terminará a rodada. Há a possibilidade de a equipe deixar a zona de classificação para o mata-mata.

Abel Ferreira selecionou 25 atletas do elenco para o confronto. Paulinho, que retornou aos gramados após 300 dias afastado em razão de nova cirurgia na perna, integra a lista, assim como os jovens Aranha, Benedetti, Luis Pacheco e Erick Belé.

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O atacante Vitor Roque e o lateral-esquerdo Piquerez estão em processo de recuperação física e só voltarão a ficar à disposição da comissão técnica após a pausa para a Copa do Mundo.

Abel Ferreira ainda tem um jogo de suspensão a cumprir no Campeonato Brasileiro, contra o Remo, mas está liberado e estará à beira do gramado do Estádio Alejandro Villanueva.

Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela Libertadores (Foto de Alex Silva/Foto Imprensa Esportiva)

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Sporting Cristal x Palmeiras

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Classificação do grupo F