Escalação: Palmeiras tem Abel e Paulinho e aposta em força máxima na Libertadores

O Palmeiras terá mudanças na escalação em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Santos, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a comissão técnica optou por alterar algumas peças ao promover as entradas de Khellven na lateral direita e de Lucas Evangelista no meio de campo.

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O principal reforço, por sua vez, aparece no banco de reservas. Abel Ferreira ainda tem uma partida de suspensão a cumprir no Brasileirão, mas está liberado na Libertadores e comandará o time à beira do gramado.

Giay retorna à lateral direita no lugar de Khellven. A principal dúvida é se a comissão técnica irá optar por manter a formação com três meias, utilizada no clássico, ou voltar ao padrão anterior. A expectativa é de que o setor conte com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias. Ramón Sosa e Flaco López são os cotados para o ataque.

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O atacante Vitor Roque e o lateral-esquerdo Piquerez estão em processo de recuperação física e só voltarão a ficar à disposição da comissão após a pausa para a Copa do Mundo.

Abel Ferreira estará à beira do gramado para a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, em Lima, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.

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Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru.

Sporting Cristal x Palmeiras

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