Resumo de 2023: Embora tenha conquistado mais espaço no decorrer do ano, Endrick jogou como 'gente grande', principalmente na reta final do Brasileiro. Foi o grande destaque de um dos jogos mais importantes do ano do Palmeiras, contra o Botafogo pelo Brasileirão, e um dos responsáveis por conseguir a arrancada que garantiu mais uma taça da competição para o clube.