Palmeiras chega para final do Paulistão com elenco completo e festa da torcida

O Palmeiras chegou a Catanduva para a decisão do Paulistão. A delegação desembarcou por volta das 17h30 (de Brasília) com elenco completo, incluindo o atacante Paulinho, que segue em recuperação após cirurgia na perna direita.

Trump exalta o Palmeiras em evento com Messi: 'Melhor do Brasil'

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 400 torcedores se concentraram em frente ao hotel que recebe a equipe. O grupo passará a noite na cidade e deixará o local por volta das 18h deste domingo (8), com destino a Novo Horizonte, palco da final.

Entre os nomes mais aclamados pelos presentes estavam Flaco López e Vitor Roque, principais goleadores da temporada. O técnico Abel Ferreira também recebeu grande atenção e atendeu os torcedores por cerca de dez minutos.

O planejamento definido pela diretoria repete a estratégia adotada quando o Verdão enfrentou o Novorizontino em janeiro, na fase inicial do estadual. Naquele encontro, o time foi superado por 4 a 0, resultado que marcou a pior derrota desde o início do trabalho de Abel Ferreira.

Vitor Roque durante chegada do elenco do Palmeiras para a final do Paulistão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras busca título do Paulistão

Depois de encerrar a temporada passada sem levantar troféus e acumular três vice-campeonatos, o Alviverde está a uma partida de conquistar o título paulista. No duelo de ida, o conjunto comandado pelo treinador português venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López.

Com a vantagem no placar agregado, a equipe joga pelo empate como visitante para assegurar a 27ª conquista estadual, a quarta sob a atual comissão técnica. Abel Ferreira, inclusive, pode se tornar o treinador mais vitorioso da história palmeirense. Hoje, divide o topo com Oswaldo Brandão, ambos com dez troféus.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelo confronto de volta da final do Paulistão.

