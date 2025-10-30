Palmeiras chega a jogo do ano com 'grupo fechado' e mudanças na escalação
Comissão técnica terá os retornos de Aníbal Moreno e Piquerez para enfrentar a LDU, enquanto torcida lota a entrada do Allianz Parque e cria clima de decisão
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras terá a missão de vencer por três gols de diferença para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores. Entre compromissos por outras competições e retornos importantes, a comissão técnica contará com força quase máxima para enfrentar a LDU no Allianz Parque.
Torcida do Palmeiras ‘ignora Abel’ e inicia festa na véspera de decisão pela Libertadores
Palmeiras
Neymar muda o visual em treino do Santos: Coringa ou Palmeiras?
Fora de Campo
Escalação: Palmeiras treina no Allianz embalado por festa da torcida e confiante na virada
Palmeiras
+ Escalação: Palmeiras treina no Allianz embalado por festa da torcida e confiante na virada
Piquerez retorna ao time para atuar como referência tanto no sistema defensivo quanto na liderança dentro de campo. Desde a última reformulação do elenco, o uruguaio ganhou protagonismo internamente e passou a revezar a braçadeira de capitão com outros jogadores. Já Aníbal Moreno, desfalque com lesão na panturrilha, treinou normalmente e disputa posição entre os titulares.
Assim como em outras oportunidades, o elenco alviverde treinou no Allianz Parque na véspera do próximo compromisso. Desta vez, porém, a torcida do Palmeiras marcou presença nos arredores do estádio e fez uma grande festa, especialmente na saída da delegação rumo à Academia de Futebol.
A tendência é que o Palmeiras realize uma última atividade nesta manhã, também em seu estádio. Assim, serão definidos os onze titulares para encarar os equatorianos. Além de Weverton, que segue em tratamento após lesionar a mão, Lucas e Evangelista também são desfalques.
Nesta edição da Libertadores, o Palmeiras já conquistou dois resultados que, se repetidos, colocariam a equipe em mais uma final. Ainda na fase de grupos, goleou o Sporting Cristal por 6 a 0 no Allianz Parque. Nas oitavas de final, venceu o Universitario por 4 a 0, no Peru.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Flamengo classificado e chance de reencontro na Libertadores
Rival direto do Palmeiras na disputa pelos principais títulos da década, o Flamengo empatou sem gols com o Racing, na Argentina, e garantiu vaga na final da Libertadores. Em cenário adverso, a equipe de Abel Ferreira pode reencontrar os cariocas em uma nova decisão, após ter conquistado o título em 2021.
Além do reencontro após o jogo em Montevidéu, uma eventual classificação também marcará a primeira final entre Palmeiras e Flamengo com Andreas Pereira vestindo a camisa alviverde. Diante das diversas possibilidades para o clube paulista, a resiliência na busca por um objetivo difícil pode ser a chave para voltar a respirar na Libertadores.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias