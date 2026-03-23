Palmeiras chega a 7 convocados após lista do Uruguai e convive com ausências

Piquerez e Emiliano Martínez são os novos convocados do Palmeiras para a Data Fifa de março. A dupla integra a relação divulgada pelo técnico Marcelo Bielsa para representar o Uruguai em amistosos diante de Inglaterra e Argélia.

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Com as chamadas, o Palmeiras terá sete ausências durante o período de treinamentos em meio aos compromissos internacionais. Além dos uruguaios, a equipe comandada por Abel Ferreira conta com atletas convocados por Paraguai, Argentina e Colômbia.

A expectativa é de que os convocados retornem a tempo do próximo compromisso do Palmeiras, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 2 de abril, inicialmente na Arena Barueri, segundo apurou a reportagem.

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O Palmeiras, no entanto, não terá representantes na Seleção Brasileira. Andreas Pereira e Vitor Roque apareciam como principais cotados, com o atacante incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti. O meio-campista segue na disputa por uma vaga entre as opções do setor, enquanto o centroavante permanece no radar do treinador, que prioriza atletas em plenas condições físicas.

- Kaio Jorge, no último jogo que estive aqui, não jogou. Teve pequenos problemas, como teve problemas o Vitor Roque e outros jogadores que estamos avaliando. A prioridade agora é chamar jogadores que estão 100% para esses jogos - disse Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, após apresentar a lista de convocados para a próxima Data Fifa.

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa de março

Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante) Argentina: Flaco López (atacante) Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)

Piquerez, jogador do Palmeiras, voltou a integrar a lista de convocados da seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia)

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