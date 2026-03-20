Cria aproveita brecha e mira sequência no Palmeiras após vencer concorrência

Arthur realizou sua segunda partida consecutiva como titular do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, que fez a equipe retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Com a ausência de Piquerez, poupado devido a problemas físicos desde a final do Paulistão, a comissão técnica optou por preencher a lacuna com o jovem, antes terceira opção.

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O lateral-esquerdo participou de atividades com o elenco profissional na temporada passada, mas só conseguiu embalar uma sequência de jogos após o estadual. Para isso, superou a concorrência de Jefté, contratado para ser opção imediata a Piquerez, titular absoluto da equipe nos anos recentes.

Contra o Botafogo, atuou durante os 90 minutos e acertou 37 dos 42 passes que tentou (88%), incluindo quatro lançamentos. Também venceu cinco duelos, quatro pelo chão e um aéreo, em desempenho elogiado pelo técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.

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- Arthur já tinha feito um bom jogo contra o Mirassol, pelo Paulista, em Barueri. Estamos aqui para valorizar jogadores e transformá-los em jogadores do Palmeiras. Acredito muito nele (Arthur), qualidade técnica e com critério muito bons. Temos três jogadores bons, podem jogar mais atrás ou à frente. Jefté também é muito novo, ainda não tinha jogado na Série A - afirmou Abel Ferreira.

A ascensão de Arthur na equipe principal segue os passos de outras Crias da Academia. Os dois exemplos mais recentes, ainda presentes no elenco, são Luighi e Allan. Este último, inclusive, foi responsável por liderar a virada sobre a LDU, que garantiu o Alviverde na final da Libertadores de 2025.

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No Palmeiras desde o sub-11, Arthur renovou recentemente seu contrato, agora válido até dezembro de 2029.

Arthur fez sua estreia no time titular do Palmeiras contra o Mirassol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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