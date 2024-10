Palmeiras anuncia renovação de contrato com Marcos Rocha

Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 17:48 • São Paulo (SP)

O lateral-direito Marcos Rocha acertou sua renovação com o Palmeiras até dezembro de 2025. O vínculo anterior do atleta de 35 anos era válido até o fim deste ano. Desde 2018 no clube, o camisa 2 é um dos maiores campeões da história do Verdão, com 12 títulos conquistados.

- Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, ser vitorioso, ganhar títulos. Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso - celebrou Marcos Rocha.

Entre outros recordes, o lateral é o brasileiro com mais títulos de Libertadores em toda a história (três, ao lado de outros sete jogadores) e com mais edições consecutivas disputadas: 12, sendo 2013 a 2017 pelo Atlético-MG e 2018 a 2024 pelo Palmeiras. É, ainda, o lateral-direito com mais títulos brasileiros pelo Verdão, com três taças, ao lado de Eurico e Mayke, e com mais títulos paulistas, sendo quatro conquistas, ao lado de Mayke.

Até o momento, Marcos Rocha soma 323 jogos pelo Palmeiras, sendo 296 como titular, com nove gols marcados e 39 assistências. Um dos líderes do elenco, ele comentou sobre o papel de mentor para as diversas Crias da Academia que cada vez mais chegam ao time principal.

- Tento orientar, passar uma palavra de incentivo. O ano que vem será atípico, de muitos jogos e campeonatos. O Palmeiras entra para brigar por todos, então é importante ter jogadores que possam, no momento difícil, dar uma palavra amiga, de conselho, e nas horas boas saber controlar para que a euforia não atrapalhe o trabalho bonito que fazemos dentro do clube - completou o veterano.

Números na temporada

Vice-líder do elenco em assistências neste ano, com oito, logo atrás de Estêvão, com nove, Marcos Rocha também é o segundo em assistências para finalização: 46, ao lado de Estêvão, e só atrás de Raphael Veiga, com 107, em desarmes, sendo 50, atrás apenas de Aníbal Moreno, com 61, e em ações defensivas no geral 67, atrás só de Moreno, com 93.