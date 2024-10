Palmeiras busca ampliar invencibilidade e manter domínio recente na Arena do Corinthians

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 29/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se apoia no retrospecto rececente contra o Corinthians para seguir na luta pelo tricampeonato brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira não perde para o rival desde a temporada 2021 - e mantém uma invencibilidade de oito partidas no período.

Na ocasião, o clube foi derrotado por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Desde então, acumula cinco vitórias e quatro empates, além de um saldo positivo de oito gols.

Ademais, a boa sequência de resultados pode permitir que o Palmeiras iguale o retrospecto em confrontos diretos na arena do rival. Considerando todos os jogos entre as equipes, o Alviverde possui apenas uma derrota a mais que o Corinthians, com um total de 19 partidas: seis vitórias, seis empates e sete derrotas.

Com a semana livre antes do Derby, o Palmeiras terá a oportunidade de recondicionar fisicamente o meia Maurício e ganhar um novo reforço para o clássico. Contratado na última janela de transferências, ele se tornou rapidamente titular da equipe e voltou a jogar no empate do último sábado (26), após duas semanas fora devido a uma lesão no joelho.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 61 pontos, o Verdão ocupa atualmente a segunda posição, três pontos atrás do Botafogo.

Palmeiras não perde pendurados para o clássico

Nenhum dos jogadores pendurados do Palmeiras recebeu cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, Weverton, Vitor Reis, Richard Ríos, Fabinho, Maurício e Estêvão estão à disposição para o duelo com o Corinthians.

Para o clássico, a comissão técnica do Verdão terá quase força máxima, uma vez que Marcos Rocha e Aníbal Moreno retornam de suspensão. Apenas o lateral-esquerdo Piquerez, que realiza trabalho de transição após cirurgia no joelho, e Murilo, com uma lesão na coxa, serão desfalques.

Estêvão imita comemoração de Neymar na partida entre Juventude e Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Sequência invicta do Palmeiras sobre o Corinthians

O Palmeiras mantém a sua maior sequência invicta em clássicos deste século. A última vez que o clube não perdeu para o rival em oito jogos consecutivos foi entre 1997 e 1999. A maior sequência, de 12 duelos, foi registrada entre 1930 e 1934.

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Paulistão (2022)

Palmeiras 3 x 0 Corinthians - Brasileirão (2022)

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão (2022)

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Paulistão (2023)

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Brasileirão (2023)

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão (2023)

Palmeiras 2 x 2 Corinthians - Paulistão (2024)

Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão (2024)