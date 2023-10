Assim como disse Leila Pereira em sua coletiva, há a intenção de sentar com a empresa sul-coreana para tentar um acordo para abater o valor da dívida. A esperança sobre reverter o processo é praticamente zero, mas o clube espera que se encontre um denominador comum tanto para as condições de pagamento (parcelamento, prazo, etc), quanto a diminuição da quantia em troca de publicidade.