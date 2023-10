No Dérbi válido pela partida de volta da semifinal do Brasileirão Sub-17, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 e confirmou vaga na grande decisão do torneio. Estevão abriu o placar para o Verdão, Gui Negão empatou para o Timão e Luighi fez o gol da vitória alviverde. O Palmeiras havia vencido o jogo de ida por 3 a 2.