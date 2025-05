Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo PAL SCR LIBERTADORES 6ª RODADA Data e Hora Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (BRA) Árbitro Wilmar Roldán (COL) Onde assistir

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores e terá a transmissão da TV Globo e do Paramount+ (streaming).

As equipes estão no Grupo G da tabela do torneio continental. Enquanto o time comandado por Abel Ferreira é o líder geral com uma rodada de antecedência e tem 15 pontos, podendo chegar a 18 e terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento, o adversário é o terceiro colocado com apenas quatro pontos.

Por já ter se classificado com antecedência, o jogo já não vale mais nada para o Verdão. Portanto, a tendência é que Abel Ferreira mande uma equipe mista a campo, poupando peças para a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da viagem aos Estados Unidos, quando o Palmeiras vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em junho.

Confira todas as informações do jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

6ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

🚩 Assistentes: Jhon Leon e David Fuentes (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

⁠Marcelo Lomba; Mayke (Giay), Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Paulinho, Estevão e Vitor Roque (Flaco López).

SPORTING CRISTAL (Técnico: Paulo Autuori)

Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Franco Romero, Rafael Lutiger e Nicolás Pasquini; Martín Távara, Ian Wisdom (Catriel Cabellos), Jesús Pretell e Christofer Gonzáles; Martín Cauteruccio e Fernando Pacheco.