Flamengo x Palmeiras: Campeão pelos dois, Zinho analisa quem joga melhor

O domingo (19) será marcado pelo confronto entre Flamengo e Palmeiras. As equipes se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! conversou com o ex-jogador Zinho, que foi campeão pelos dois times.

O atual comentarista dos canais ESPN apontou qual equipe tem jogado o melhor futebol na temporada. Ele apontou que a comparação é parelha e definida no detalhe, tendo em vista que os dois clubes chegam para o confronto embalados.

- Bom, eu acho que se for falar da rodada, Flamengo x Botafogo e Palmeiras x Bragantino, eu achei muito parecido. Porque o jogo do Palmeiras teve um primeiro tempo equilibrado, o Bragantino abre o placar, tem um a zero, e o Palmeiras consegue empatar no final do primeiro tempo. O Palmeiras foi um time que, como eu digo nos nossos programas aqui, foi um time confiável, porque toma um gol e não se abala, vira esse primeiro tempo. Aí o segundo tempo faz um jogo de time que tem postura de time campeão - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Mas o jogo do Flamengo também me remete a isso. Acho que foi um primeiro tempo também bem equilibrado, com o Flamengo melhor. E o segundo tempo é que sobra muito. Não é para ficar em cima do muro, mas eu acho que os jogos foram parecidos, e eles mostraram a postura de time que é de time para ser campeão. Acho que o Flamengo nessa rodada tinha um jogo mais difícil que o do Palmeiras. Então, pensando nisso, para não ficar em cima do muro, acho que o resultado do Flamengo acaba sendo mais relevante, porque era fora de casa, clássico, rivalidade, e o Botafogo brigando pelo G4, e o Bragantino foi em casa, é um time com menos tradição, não é o grande rival do Palmeiras - concluiu.

Flamengo e Palmeiras se enfretam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Flamengo x Palmeiras no Brasileirão

Além disso, Zinho também falou sobre a importância do confronto deste domingo (19). As equipes se enfrentam na reta final do Campeonato Brasileiro, e atualmente, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, enquanto o Flamengo a segunda.

Apesar disso, o ex-jogador destacou que uma possível vitória do Alviverde não define o campeonato. Vale destacar, que caso isso aconteça a equipe de Abel Ferreira abriria seis pontos de vantagem, faltando 11 jogos para casa equipe disputar.

⁠- Acho não. Não está definido. Claro que se o Palmeiras vencer o jogo, por ser fora de casa, já tem três pontos na frente e tem maior número de vitórias, abre uma vantagem maior de seis pontos. E aí você pode acrescentar que seria não só os seis pontos, mas o número de vitórias.Então o Flamengo na verdade teria que ganhar três jogos, e o Palmeiras deixar de vencer três jogos - iniciou o ex-jogador, antes de complementar.

- O Palmeiras vencendo, pelo número de jogos que vão faltar, acredito que define mais. O Palmeiras fica muito mais favorito para o título se ganha o jogo. O Flamengo ganhando, vai empatar em número de pontos, mas o Palmeiras continua na frente pelo número de vitórias. E aí eu acho que a vitória do Flamengo não define o campeonato. Ela equilibra mais ainda. A vitória do Palmeiras define mais o campeonato - concluiu.