De acordo com a decisão do juiz Fabrício Reali Zia, o presidente da organizada, Jorge Luis Sampaio Santos, e os vice-presidentes Thiago Melo, o "Pato Roko", e Felipe de Mattos, o Fezinho, estão proibidos de terem qualquer contato com a dirigente palmeirense. Eles precisam ter um distanciamento mínimo de 300 metros do trabalho ou da residência de Leila. Caso haja descumprimento, eles podem ser presos preventivamente.