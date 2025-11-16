Palmeiras se reapresenta após derrota e inicia preparação para duelo com o Vitória

O Palmeiras se reapresentou neste domingo (16), na Academia de Futebol, após a derrota por 1 a 0 para o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do grupo foi ao gramado para realizar atividades posicionais e de construção de jogo.

Após defender a seleção da Argentina nesta Data Fifa, Flaco López contou com logística especial da direção do Palmeiras, que fretou um voo para trazer o jogador de Angola a tempo do clássico na Vila Belmiro.

Abel Ferreira terá, ao menos, duas novidades para a próxima partida do Palmeiras. Allan e Andreas Pereira cumpriram suspensão na última rodada e voltam a ficar à disposição. Os seis convocados atuam na véspera do confronto e também contarão com voos fretados para retornar a São Paulo.

O trio de lesionados formado por Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista segue fora. A expectativa é de que apenas o goleiro tenha condições de retornar ainda nesta temporada, possivelmente antes da decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Jogadores do Palmeiras durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Derrota no clássico e corrida pelo título

A derrota na Vila Belmiro fez o Palmeiras perder a liderança do Brasileirão na rodada. O Flamengo goleou o Sport e abriu três pontos de vantagem, restando 15 em disputa até o fim da competição.

O próximo compromisso do Verdão será no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, contra o Vitória. Depois disso, a equipe enfrenta o Fluminense, novamente em casa, antes de encerrar sequência dentro de casa.

