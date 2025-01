Entenda as dificuldades do Palmeiras para negociar Rony

O Palmeiras está disposto a negociar Rony nesta janela de transferências, mas encontra dificuldades para viabilizar a saída do atacante. Nas últimas horas, o Fluminense retirou a segunda proposta enviada após nova negativa do jogador.

continua após a publicidade

+ CEO do Atlético-MG detalha valores da venda de Paulinho ao Palmeiras

O clube carioca aumentou a oferta salarial para Rony, com bonificações mais altas, mas o atacante pediu um valor superior, o que encerrou a negociação. Além disso, o alto salário no Palmeiras e o desempenho abaixo do esperado na última temporada complicam uma possível transferência.

Além do Fluminense, outros clubes do futebol brasileiro procuraram a diretoria alviverde para entender as condições da negociação. O Palmeiras, por sua vez, tem como objetivo negociar o jogador em definitivo e não está disposto, pelo menos no momento, a acertar um empréstimo.

continua após a publicidade

Contratado ainda em 2020 junto ao Athletico, Rony custou cerca de 6 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação da época) aos cofres do clube, que detém 50% dos direitos econômicos do atacante de 29 anos.

Rony durante partida entre Palmeiras e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em meio às especulações no mercado de transferências, Rony se reapresentou na última segunda-feira (6) e realiza a pré-temporada com o restante do elenco na Academia de Futebol. Cabeça de chave do grupo D, o Verdão estreia no dia 15 de janeiro, no Allianz Parque, contra a Portuguesa.

continua após a publicidade

Até o momento, o Palmeiras acertou as contratações de Paulinho e Facundo Torres, ambos para o setor ofensivo, e mantém conversas com o Fulham, da Inglaterra, pelo meia Andreas Pereira. Além do trio, a diretoria busca um zagueiro, preferencialmente canhoto, para compor o elenco.