Com futuro indefinido no Palmeiras, Thalys admite proposta: ‘Estamos analisando’

A equipe Sub-20 do Palmeiras acabou de conquistar o título do Brasileiro da categoria pela quarta vez ao bater o RB Bragantino nos pênaltis, por 4 a 3, no Allianz Parque, na noite desta terça-feira (26). Para o atacante Thalys, que foi emprestado ao time da base para a disputa da decisão, no entanto, a taça pode ter um clima de despedida, já que o jogador tem propostas para deixar o clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Após conquistar o Brasileiro Sub-20, Palmeiras amplia vantagem na ponta da lista de vencedores

O Almería, da Espanha, assumiu a dianteira nas negociações pelo jovem, superando o Olympiacos, da Grécia, que também tentou sua contratação anteriormente. As partes mantêm conversas para uma possível transação, mas a negociação ainda não está em estágio avançado

- Meus empresários falaram que teve proposta, mas ainda não tem nada certo. A gente está vendo para tomar a melhor decisão. Palmeiras é um clube gigante. Então é isso. Teve proposta, estamos analisando para ver a situação e o melhor a se fazer - revelou Thalys, após a conquista do Brasileiro Sub-20.

continua após a publicidade

O jovem de 20 anos foi promovido ao time profissional, comandado por Abel Ferreira, nesta temporada. Apesar de ter ganhado algumas chances no início do ano, acabou sem espaço, já que Vitor Roque e Flaco López vêm assumindo o protagonismo do ataque do Verdão.

- Foi muito importante para mim todos esses anos de base. Meu último ano, esse ano, eu estou encerrando com um título assim, muito feliz. Acabei errando o pênalti, mas os companheiros, comissão, sei o quanto eles confiam em mim, sei o quanto acreditam, então eu tive a personalidade, coragem e a confiança deles para bater o pênalti de novo e eu fui feliz - afirmou Thalys.

continua após a publicidade

O atacante, de fato, passou por sentimentos distintos durante a decisão. O jogador, que começou o duelo no banco de reservas, entrou na etapa complementar e acabou perdendo pênalti sofrido no tempo normal, mas na disputa final, acabou convertendo e viu o time sagrar-se campeão em casa.

- Todos os anos que eu tive aqui, eu cheguei em final, todos os anos que eu passei aqui, eu fui campeão, também. Então, acho que tipo fiz um bom trabalho no profissional. Joguei também, fiz gol em clássico (contra o Santos). Aprendi muito também e sigo aprendendo com eles. E se for uma despedida, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu fui muito feliz aqui - completou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja a lista de vencedores do torneio da categoria:

Palmeiras: quatro títulos, em 2018, 2022, 2024 e 2025;

Flamengo: dois títulos, em 2019 e 2023;

Internacional: um título, em 2021;

Fluminense: um título, em 2015.;

Atlético-MG: um título, em 2020;

Botafogo: um título, em 2016;

Cruzeiro: um título, em 2017.