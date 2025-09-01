menu hamburguer
Andreas Pereira embarca para se apresentar no Palmeiras

Meio-campista era sonho antigo da diretoria alviverde e, enfim, vai vestir as cores do clube

Andreas Pereira embarca para se apresentar ao Palmeiras
Andreas Pereira embarca para se apresentar ao Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
11:41
O meio-campista Andreas Pereira, de 29 anos, enfim, vai desembarcar no Brasil para se apresentar ao Palmeiras. O jogador, que foi anunciado pelo clube paulista na última sexta-feira (29), publicou uma foto em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (1°) dentro do avião a caminho do Brasil. A chegada do camisa 8 de Abel Ferreira está prevista para esta noite.

A diretoria do Palmeiras voltou a buscar um jogador para ocupar a vaga deixada por Richard Ríos, que se transferiu para o Benfica, de Portugal, nesta janela. Pelo ex-jogador do Fulham, na Inglaterra, o Palmeiras desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual). O contrato do jogador com o clube paulista é válido por três anos e meio, ou seja, até o final de 2028.

Andreas Pereira assinou contrato com o Palmeiras ainda na Inglaterra, onde realizou os exames médicos. Portanto, resta, agora, registrar o jogador até o final da janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira (2), e apresentar oficialmente o jogador.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Palmeiras contrata 12 reforços na temporada

Com o anúncio de Andreas Pereira, o Palmeiras atingiu a marca de 12 reforços nesta temporada. Sete deles chegaram na primeira janela de transferências, enquanto o restante no segundo semestre.

Além do ex-meia do Fulham, o Palmeiras trouxe o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo); os laterais Jefté e Khellven; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque, sendo esse a contratação mais cara do futebol brasileiro.

Andreas Pereira celebra gol marcado com a Seleção Brasileira diante do Peru
Andreas Pereira celebra gol marcado com a Seleção Brasileira diante do Peru (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

