Andreas Pereira embarca para se apresentar no Palmeiras

O meio-campista Andreas Pereira, de 29 anos, enfim, vai desembarcar no Brasil para se apresentar ao Palmeiras. O jogador, que foi anunciado pelo clube paulista na última sexta-feira (29), publicou uma foto em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (1°) dentro do avião a caminho do Brasil. A chegada do camisa 8 de Abel Ferreira está prevista para esta noite.

A diretoria do Palmeiras voltou a buscar um jogador para ocupar a vaga deixada por Richard Ríos, que se transferiu para o Benfica, de Portugal, nesta janela. Pelo ex-jogador do Fulham, na Inglaterra, o Palmeiras desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual). O contrato do jogador com o clube paulista é válido por três anos e meio, ou seja, até o final de 2028.

Andreas Pereira assinou contrato com o Palmeiras ainda na Inglaterra, onde realizou os exames médicos. Portanto, resta, agora, registrar o jogador até o final da janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira (2), e apresentar oficialmente o jogador.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Palmeiras contrata 12 reforços na temporada

Com o anúncio de Andreas Pereira, o Palmeiras atingiu a marca de 12 reforços nesta temporada. Sete deles chegaram na primeira janela de transferências, enquanto o restante no segundo semestre.

Além do ex-meia do Fulham, o Palmeiras trouxe o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo); os laterais Jefté e Khellven; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque, sendo esse a contratação mais cara do futebol brasileiro.