Torcedores do Flamengo cobram técnico por ausência de promessa: ‘Não existe’

O Flamengo empatou com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com o placar zerado, e torcedores do Rubro-Negro cobraram a volta de um jovem ao time.

No começo de 2025, o Flamengo de Filipe Luís tinha uma espécie de amuleto: Wallace Yan. O jogador de 20 anos chegou a ganhar a titularidade, mas no decorrer da temporada, foi para o fim da fila e pouco tem sido utilizado.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo começaram a questionar Filipe Luís pela ausência do jovem. O desempenho abaixo de jogadores da posição, como Samuel Lino, Bruno Henrique e Éverton Cebolinha, aumentaram ainda mais os pedidos pela volta de Wallance Yan. Veja abaixo.

Filipe Luís em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Wallace Yan em 2025 pelo Flamengo

O começo de 2025 do Flamengo foi marcado por uma surpresa: Wallace Yan. O jogador de 20 anos começou a ter muita minutagem com o técnico Filipe Luís e ganhou bastante prestígio com a Nação Rubro-Negra.

Pelo profissional do Flamengo, Wallace tem 26 jogos na temporada. Ele marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em jogos de Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

Sob o comando de Filipe Luís, a última partida disputada foi contra o Juventude, quando jogou durante apenas por cinco minutos. Nos últimos cinco jogos do Flamengo, Wallace Yan sequer saiu do banco de reservas, e alguns torcedores começaram a cobrar sua volta.

Na ponta-esquerda rubro-negra, o titular tem sido Samuel Lino. Além dele, Bruno Henrique e Everton Cebolinha alternam entre os jogadores que entram por ali.