- Consegue ver a quantidade de cabelos e barba branca que tenho? Consegue ver? Não imaginava que treinar na América do Sul era tão desgastante, mas imaginava que queria treinar um clube grande. Quando surgiu o convite, não hesitei. Palmeiras tem história, torcida, jogadores e recursos. Juntou-se a competência da equipe técnica com a audácia. Ficamos admirados com a organização do clube - concluiu.