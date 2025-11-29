Organizada do Palmeiras promete cerveja grátis se time for campeão da Libertadores

Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru. E as promessas em caso de título já começam surgir. Uma das organizadas do Palmeiras, a Acadêmicos da Savóia, já deixou uma proposta inusitada caso o Verdão seja campeão nesta tarde.

— Com o Palmeiras campeão, é cerveja de graça pra todo mundo que estiver aqui. Quem assistiu o jogo aqui, depois vai ter uma hora de cerveja de lata grátis para todo mundo. E aí muita festa, vamos descer com a bateria, fogos, rojão, vai ser mais uma festa incrível — falou ao Lance! Giselle Romeiro, diretora da organizada alviverde.

A torcedora contou como surgiu a relação com o clube alviverde.

— Desde que eu nasci, eu já nasci palmeirense, já nasci dentro de uma família, toda a minha família palmeirense. Meu pai é palmeirense fanático. Hoje eu criei também a minha família palmeirense, eu tenho três filhos, os três palmeirenses fanáticos também. O Palmeiras representa tudo pra mim, de verdade. Depois dos meus filhos, é a coisa mais importante que eu tenho. Ele é quem me salva de tudo. Todos os problemas, quando a vida tá difícil, é aqui que eu me curo.

Com uma relação tão íntima, passar a frenquntar torcida organizada era um passo natural.

— E eu vim parar aqui na Savóia também graças ao meu pai. Meu pai também é de torcida organizada, ele é da Mancha. Ele, na verdade, fundou a Savóia e me arrastou pra cá. E aí, daqui, eu fiz minha vida também junto com o Palmeiras — contou a torcedora.

Sobre a partida de logo mais, ela tem um palpite curioso sobre como será o andamento da decisão e quem será o herói alviverde.

— Andreas Pereira, claro. Ele vai dar mais um título pro Palmeiras, com certeza. Acho que hoje não vai ser fácil, mas acho que hoje vai dar Palmeirão mesmo. Chuto 2 a 0 Palmeiras hoje. Palmeiras campeão, com certeza, mais uma vez em cima deles. E a gente tá pensando numa festa sensacional — projeta Giselle, com a esperança de comemorar noite a dentro.

