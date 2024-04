Felipe Anderson chega ao Palmeiras em julho desse ano (Foto: Twitter/Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 16/04/2024 - 07:18 • São Paulo

Para a surpresa de toda a sua gigantesca torcida, o Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (15), a contratação do meia Felipe Anderson, da Lazio-ITA, que estava em negociações com a Juventus-ITA e de uma hora pra outra, firmou negócio com o atual bicampeão brasileiro.

De contrato até 2027 com o Verdão, o meia lidera os principais índices da Lazio nesta temporada, e chega com status parecido com o de Felipe Melo no Maior Campeão do Brasil, quando chegou ao clube no início de 2017 após longa passagem pela Europa.

Desde o 'Pitbull', que o Palmeiras não contratava um jogador com tanto nome no futebol europeu e dessa vez, diferente de Luiz Adriano e Ramires, Felipe Anderson chega com fome de retornar à Seleção Brasileira, e voando na parte física, fator que deve ter sido preponderante para Abel Ferreira aprovar a contratação.

O torcedor palmeirense que é tão carente de grandes e midiáticas contratações, agora enfim tem uma pra chamar de sua após um longo tempo atuando de maneira mais tímida no mercado, apostando mais na sua categoria de base e em jogadores mais jovens, perfil bem diferente do novo contratado.

Se vai dar certo ou não com a camisa alviverde só o tempo irá dizer, mas Felipe Anderson é daquelas contratações que nem o torcedor mais corneteiro consegue colocar defeito. A cria do Santos tem tudo para fazer uma linda história no maior campeão do país neste seu retorno ao Brasil após mais de 10 anos.

Ponto para a tão criticada diretoria alviverde que trabalhou quietinho, foi até Roma apresentar o projeto para o jogador e conseguiu convencê-lo de voltar para o seu país.