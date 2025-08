Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López marcou mais uma vez e evitou a derrota do time reserva diante do Vitória. O empate por 2 a 2 neste domingo (3), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, veio após o time alviverde estar perdendo por 2 a 0. Com o gol, o argentino chegou a 12 em 37 jogos e segue como principal nome do ataque em 2025, ao lado de Estêvão, que trocou o Verdão pelo Chelsea.

Em entrevista pós-jogo, Flaco falou sobre o desempenho palmeirense na partida.

— Eles (o Vitória) são muito fortes nesse clima e nesse campo, a gente tentou, o primeiro tempo não foi como queríamos, mas continuamos tentando e graças a Deus conseguimos empatar o jogo — analisou o jogador.

De olho no clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (6), Abel Ferreira poupou seus principais jogadores e escalou Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Thalys, Luighi e Flaco López.

No segundo tempo, com o time em desvantagem, o técnico palmeirense recorreu ao banco e promoveu as entradas de Piquerez, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres. As mudanças surtiram efeito: Facundo converteu pênalti e López empatou na reta final.

'Jogo do ano', diz Flaco López sobre enfrentar o Corinthians

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 33 pontos e se manteve na terceira colocação do Brasileirão. A campanha tem dez vitórias, três empates e três derrotas. O Derby contra o Corinthians acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

— Vai ser um grande jogo nosso, na nossa casa, com a nossa torcida. É um jogo muito importante, acho que o mais importante do ano e a gente vai dar tudo, vamos dar nosso melhor e se Deus quiser conseguir uma classificação — completou o atacante.