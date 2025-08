Pênalti marcado para o Palmeiras contra o Vitória divide opiniões: ‘Impressionante’

Palmeiras e Vitória empataram em 2 a 2, neste domingo (3), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Durante o confronto, o alviverde teve um pênalti marcado que dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais.

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 22 minutos e a equipe de Abel Ferreira já perdia por 2 a 0, quando Ramón Sosa caiu na área e a arbitragem marcou pênalti. Ao repercutir o lance, alguns internautas questionaram se o camisa 19 do Alviverde foi tocado pelo lateral Baralhas.

Vale destacar, que a penalidade foi dada em campo pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda. O VAR não entrou em ação no lance. Veja a repercussão do lance abaixo:

Vitória x Palmeiras

As equipes fizeram um jogo agitado na noite deste domingo, no Barradão, e ficaram no empate por 2 a 2, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro começou melhor e foi soberano em boa parte do confronto, mas as modificações de Abel Ferreira fizeram o Verdão reagir no segundo tempo depois de ficar com desvantagem de dois gols.

Renato Kayzer e Erick marcaram para o Leão, enquanto Piquerez e Flaco López balançaram as redes para os paulistas. O resultado mantém o Vitória ameaçado pela zona de rebaixamento. O Leão fica estacionado na 15ª posição, com 18 pontos. Já o Palmeiras segue em terceiro, com 33.

