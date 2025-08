Denílson ironiza postura de Abel Ferreira em coletiva: ‘Que simpatia’

No final da coletiva de imprensa após o jogo contra o Vitória, neste domingo (3), Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi questionado sobre a preparação para o jogo contra o Corinthians. O comandante, então, respondeu que "a preparação iria fazer a partir de agora", levantou e foi embora. A postura pegou de surpresa os apresentadores André Rizek e Denílson, do programa "Fechamento SporTV".

Sem entender o motivo da saída repentina do técnico português, Rizek soltou um espontâneo "Ô louco!", enquanto o ex-jogador exclamou "Que alegria! Que simpatia!", de forma irônica. Na sequência, Denílson explicou por que se surpreendeu com a atitude de Abel Ferreira.

- Levantou e saiu? Alguma coisa deve ter incomodado ele. Nenhuma pergunta foi fora do tom. Estranha essa reação, hein? Me pegou de surpresa, de verdade. Brinquei falando da simpatia. Nem sempre está leve nas coletivas, mas no Mundial vimos outro Abel nas coletivas. Aqui, volta a ser o Abel. Lá, eu elogiei o comportamento dele nas coletivas. Essa reação no final me chama atenção. Não sei se viu alguma coisa na sala de imprensa - afirmou Denílson.

André Rizek e Denílson durante o programa "Fechamento SporTV" (Foto: Reprodução)

Abel Ferreira poupa titulares do Palmeiras

O treinador português optou por poupar todos os 11 titulares do Palmeiras no confronto com o Vitória, realizado no Barradão, em Salvador (BA). Com o time alternativo, o Verdão perdia o jogo por 2 a 0. Abel Ferreira, então, colocou alguns jogadores importantes em campo. Dessa forma, o clube buscou o empate por 2 a 2. Na sequência do "Fechamento SporTV", a equipe discutiu essa decisão. Na visão de Felipe Melo e Lédio Carmona, o técnico não precisava ter poupado todos os titulares.

O motivo da escalação diferente é o compromisso importante no meio de semana. Na quarta-feira (6), o Palmeiras enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Verdão foi derrotado por 1 a 0 na Neo Química Arena. Felipe Melo entende que Abel Ferreira teria adotado uma postura diferente no jogo do Brasileirão caso o oponente da taça não fosse o maior rival.