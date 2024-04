Palmeiras ‘engana’ jornal italiano com anúncio de Felipe Anderson, e web não perdoa

Felipe Anderson foi anunciado pelo Palmeiras nesta segunda-feira (15) (Foto: Divulgação/Lazio)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 20:52 • São Paulo (SP)

O anúncio de Felipe Anderson pelo Palmeiras pegou o mundo do futebol de surpresa. Quem também não esperava pela publicação era o veículo italiano "Tuttosport", que estampou a capa do jornal desta terça-feira (16), com a notícia que o meia estava com acerto encaminhado com a Juventus-ITA.

Na capa do jornal, o Tuttosport escreveu: "A Juventus e o agente de Felipe Anderson definiram o contrato", junto a uma imagem do jogador. A capa foi substituída pelo veículo horas depois da publicação nas redes sociais, mas a imagem antiga já havia sido printada por internautas e viralizou.

Veja as publicações nas redes sociais: