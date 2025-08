Atitude de Abel Ferreira em coletiva revolta torcedores: ‘Patético’

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, movimentou as redes sociais neste domingo (3), após o empate entre Palmeiras e Vitória por 2 a 2, pelo Brasileirão. O português abandonou a coletiva após ser perguntando sobre a preparação para o Derby com o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Questionado sobre o planejamento, disse que "a preparação iria fazer a partir de agora" e se levantou. O Derby acontece na próxima quarta-feira (6), no Allianz Park, em São Paulo (SP), às 21h30 (horário de Brasília), e o Palmeiras precisa reverter o placar após perder por 1 a 0 no jogo de ida.

Abel Ferreira fala sobre Derby

Abel falou por menos de cinco minutos na coletiva e avaliou a postura do Palmeiras na partida. Sobre o jogo contra o maior rival, falou sobre a importância da partida.

continua após a publicidade

— É um jogo extremamente importante para nós, temos objetivos nesta competição, e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar decisões, essa é mais uma, em casa. O jogo não é para mim, é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar como todos que estão dentro do Palmeiras. — finalizou o técnico.

➡️ Abel Ferreira é duro sobre derrota do Palmeiras em final e ‘abandona’ coletiva

🇵🇹 Gosto muito do Trabalho do Abel Ferreira e acho que dentro de campo foi exemplar.



Mas qual a necessidade disso?? A Pergunta não me pareceu delicada é sair desse jeito?? Por que Abel?? pic.twitter.com/HTpEiGMWtH — Fut Gringos (@FutGringos) August 4, 2025

Sobre a terceira (ou quarta) coletiva que o Abel Ferreira abandona pq o time n jogou nada, e ele n aceitar ser questionado: pic.twitter.com/4wxLfJN9fP — Lucas (@LucksSkywalker) August 4, 2025

Como foi o empate entre Palmeiras e Vitória

Com um time reserva, o Palmeiras começou a partida como se estivesse no Allianz Parque. Depois de criar chance em bola parada com Raphael Veiga, o Verdão foi para cima e teve chance cristalina com Marcos Rocha logo aos três minutos, mas o lateral parou em grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos sete, foi a vez de Emiliano Martínez perder um gol livre em cabeceio dentro da pequena área.

continua após a publicidade

Mas o Vitória resolveu se impor no jogo e fez o torcedor rubro-negro lembrar que estava no Barradão. A equipe de Fábio Carille aproveitou as investidas de Osvaldo pela ponta esquerda - que teve extrema facilidade no duelo contra Marcos Rocha - e criou ao menos duas chances perigosas antes dos 30 minutos.

➡️ Palmeiras reage no Barradão e arranca empate com o Vitória na reta final

O Rubro-Negro manteve-se soberano no jogo e foi premiado aos 33 minutos, a partir de um erro de passe do Palmeiras no meio-campo. A bola caiu nos pés de Ronald, que substituiu Matheuzinho como armador, e o camisa 8 deu bela enfiada para Renato Kayzer girar e bater cruzado, sem chances para Lomba. Em seguida, o Vitória ainda exigiu uma defesaça do goleiro do Palmeiras em chute de Baralhas. Enquanto isso, Abel Ferreira e seu time seguiam tímidos e acanhados no Barradão, na mesma sintonia.

O Palmeiras ensaiou uma melhora no início do segundo tempo e criou duas chances claras com Emiliano Martínez e Flaco López, em sequência, aos sete minutos. Mas foi só um lapso de melhora. Logo depois de Abel Ferreira colocar em campo o quarteto Facundo Torres, Vitor Roque, Piquerez e Sosa, o Vitória retomou o controle do jogo e ampliou aos 19 minutos, com um verdadeiro golaço de Erick, que acertou o ângulo de Marcelo Lomba.

Mas quando tudo parecia resolvido, as alterações do treinador português fizeram efeito. Sosa sofreu um pênalti aos 22 minutos, e Piquerez diminuiu com uma cobrança precisa. O jogo voltou a ficar aberto no Barradão.

O Vitória, então, recuou suas linhas e chamou o Palmeiras, que foi para cima. Depois de muita pressão, o Verdão empatou aos 40 minutos. Sosa cruzou na medida para Flaco López, que cabeceou firme para deixar tudo igual no Barradão.