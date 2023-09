O meio-campista está em fase final de recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Atuesta se lesionou no dia 26 de fevereiro, quando os atletas que não atuaram na vitória do Palmeiras sobre a Ferroviária, pelo Paulistão, permaneceram no gramado do Allianz Parque para um treinamento. Dois dias depois, o jogador passou por exames que constataram a lesão.