OPINIÃO: Abel recupera sistema defensivo e pode bater recorde

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 17:41 • São Paulo (SP)

Por Pedro Rocha, parceiro do Cria Lab!, hub de creators do Lance!

A solidez defensiva sempre chamou atenção na era Abel Ferreira. Seja com dois ou três zagueiros, o Palmeiras sempre foi uma equipe que sofreu poucos gols. Em 2024, as dificuldades foram maiores e, por muitas vezes, o sinal de alerta foi ligado. Após as eliminações nas Copas, Abel juntou os cacos, corrigiu os problemas e o Verdão é, com folga, a equipe que sofreu menos gols no Brasileirão - podendo até superar marcas.

Com 28 jogos disputados, o Palmeiras sofreu apenas 20 gols, quatro a menos que o Internacional (24). Nos últimos cinco jogos, apenas um gol sofrido (de Hulk, cobrando falta, na última rodada).

Ao longo do ano, Abel sofreu com as oscilações. Falhas individuais e lentidão para recompor a defesa em transições fizeram com que o Verdão sofresse mais que o habitual.

Mesmo com o surgimento de Vitor Reis, Abel insistiu na experiência e no entrosamento de Gómez e Murilo para essa reta final e funcionou. A dupla teve bom desempenho nos últimos jogos.

Murilo e Gustavo Gómez são dupla de confiança do técnico Alviverde. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Faltando dez jogos para acabar, o Palmeiras tem tudo para superar marcas expressivas.

Caso sofra uma média de 1 gol a cada dois jogos até o fim do ano, o sistema defensivo de 2024 terminará o Brasileirão como o segundo menos vazado da história dos pontos corridos, atrás apenas do São Paulo de Muricy, que sofreu 19 gols em 2007.

Atualmente, o posto de segunda defesa menos vazada é do Palmeiras de Felipão, em 2018, com 26 gols sofridos. Mesclando dois times entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, Luan e Gustavo Gómez formaram a dupla de zaga na época.

A terceira equipe que sofreu menos gols em uma só edição de Brasileirão é o próprio Palmeiras de Abel, em 2022. Apenas 27 gols com Gómez e Murilo entre os titulares, além daquele meio-campo essencial com Danilo e Zé Rafael.

Superar as marcas de 2018 e 2022 será um grande passo em busca do tricampeonato.